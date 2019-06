New York'ta Kırgızistan'daki Ahıskalılara destek gösterisi

Kaynak: AA

NEW Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran 'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik üzerine New York 'taki Birleşmiş Milletler BM ) önünde gösteri düzenlendi Ahıska Türkleri Konseyi tarafından gerçekleştirilen gösteriye katılan ABD 'de yaşayan Ahıskalılar, ellerinde bayrak ve dövizlerle Kırgızistan'daki soydaşlarına destek verdi.Gösteride konuşan Amerika Ahıska Türkleri Konsey Başkanı Aydın Mamedov, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.Mamedov, "Bu tür olayların tüm Kırgız halkına mal edilmeyeceğinin ve halklarımızın dostluğunun dün gibi bugün ve yarın da devam edeceğinin bilinciyle, bu olayların fitilinin Kırgızistan devleti içine sızmış hangi uzantılar tarafından ateşlendiğinin iyi tahlil edilmesi ve acil önlemler alınması gerektiği kanaatindeyiz." dedi.Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde her zaman barış ve huzurdan yana olduğunu kaydeden Mamedov, tarihsel ve gönül bağı olan, köklerinin bulunduğu Türkiye 'nin desteğini ise dünyanın neresinde olursa olsun hissettiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı , Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığa çağırarak nota vermişti.