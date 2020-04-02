New York'ta koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 2200'ye ulaştı - NEW
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2220 oldu.
02.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:57
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2220 oldu. New York sokakları boşalırken, dışarı çıkan az sayıda insanın da maske taktığı görüldü. Evsizlerin görüldüğü sokaklarda ambulans trafiği dikkatlerden kaçmadı. Evsizler sokaklarda kalmaya devam ederken, şehirdeki ambulans trafiği ise dikkat çekiciydi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel