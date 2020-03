New York’ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD, kısa sürede vaka sayısında Çin'i ikiye katladı. ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölge olan New York'ta ise vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. New York'ta dün sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi.

DSÖ KORKUNÇ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, geçtiğimiz hafta BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ABD vaka sayılarındaki korkunç artışa dikkat çekmişti.

DSÖ Sözcüsünün, "ABD'deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Virüsün yeni merkez üssü potansiyel var." açıklamasından yalnızca 1 hafta sonra duyurulan veriler dünyayı şoke etmiş vaziyette.

ABD SALGININ YENİ MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin ana karasında vaka sayısı 81 bin 518 iken ABD'de ise koronavirüs vaka sayısı 164 bin 620'ye yükseldi. ABD bu verilerle virüsün yeni merkez üssü haline geldi.

TRUMP: ÖNÜMÜZDE ZORLU 30 GÜN VAR

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, N95 koruyucu maskeleri dezenfekte edebilen cihazı tanıttı. Trump, "Bu cihazların her biri günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte ediyor. Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." dedi.

ABD'de virüse ilk kez, 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlandı. Sonraki günlerde ABD'deki vaka sayısı artmaya başladı.

NEW YORK'TA TOPLAM BİN 218 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York ise virüs salgınında en çok darbe alan eyaletlerden biri haline geldi. New York'taki hastaneler, korkunç şekilde artan hasta sayısı ile mücadele etmeye çalışıyor.

Şehirde meydana gelen koronavirüs ölümleri bin 218'e yükseldi. Vaka sayısı ise 67 bine ulaşmak üzere.

HER 2.9 DAKİKADA BİR KİŞİ ÖLDÜ

New York'ta dün sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi. Brooklyn'deki Mount Sinai hastanesinin dışında bir sokağa konumlandırılan soğutuculu römorklara naaşların yüklendiği görüldü.

New York'taki Bellevue Hastanesi'nin hemen yanına da soğutmalı römorklar park edilerek geçici bir morg oluşturuldu. Doktorlar yaşadıkları durumu, 'kıyamet' olarak tanımlıyor.

HASTANELER DOLDU MOBİL MORGLAR KULLANILIYOR

Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı ancak dün kullanılmaya başlandı.

BELEDİYE BAŞKANI: KRİZ MAYISA KADAR BÜYÜYECEK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağını belirtti.

De Blasio, ABC Televizyonu'ndaki konuşmasında, "Ne yazık ki; bu krizin (Kovid-19) nisandan mayısa kadar büyüyeceğini düşünüyoruz, gerçek bu." ifadesini kullandı.

8,5 milyon civarında nüfusu bulunan New York'un yarısının bu salgına er veya geç yakalanacağı uyarısında bulunan de Blasio, bu oranın yüzde 80'nin salgını az etkiyle atlatacağını ancak yüzde 20'sinin ise ciddi sağlık sorunuyla yüzleşerek çoğunun da hayatını kaybedeceğini dile getirdi.

De Blasio, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için kentin büyük olasılıkla mayısa kadar kapalı kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e ulaştığını açıkladı. Koca, toplam vaka sayısının da 10 bin 827'ye çıktığını belirtti.