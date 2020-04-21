Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı

New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldıABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu'nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja 'Yardım edin' yazarak kurtuldu.

21.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:33

New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı

ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu'nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja 'Yardım edin' yazarak kurtuldu. New York Polis Departmanı (NYPD), kanocunun kurtarılma anlarını yayınladı.

ABD'nin New York kentindeki Jamaika Koyu'nda bulunan kanocu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için Ruffle Bar adasına gitti. Yaklaşık 12 saat boyunca haber alınamayan 36 yaşındaki kanocu için polis seferber oldu. Kanocuyu bulmak için kalkış yapan polis helikopteriyle arama çalışmalarına başlayan ekipler, Ruffle Bar adasında yerde, ağaç dallarıyla 'Yardım edin' yazıldığını gördü.

'SOSYAL MESAFEYİ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDI'

NYPD'den yapılan açıklamada, 'Kişinin, adada ateş yakarak ve etrafta bulduğu ağaç dallarıyla kumsala 'Yardım edin' yazarak yardım istediği görüldü. Söz konusu kişi kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Kanocu, sosyal mesafeyi başka bir boyuta taşıdı? ifadeleri kullanıldı.

New York’ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Jamaika, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haberler ›› Güncel ››New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:03: 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki ikizler, öldü - Haber 14:03: Skorsky helikopter ile trafik denetimi - Haber 14:02: İsveç'te Hitler'in doğum gününde Nazi bayrağı açılmasına soruşturma - Haber 14:01: Yıldırım: "Ağrı'da spor alt yapısını geliştirmek istiyoruz" - Haber 14:00: Düzce Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek - Haber 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber 11:46: Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu - Magazin 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber