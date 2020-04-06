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New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler soğutmalı tırlara yükleniyor - NEW

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

06.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:20

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. En çok vaka ve ölümün gerçekleştiği New York'ta salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmının cenazesi soğutmalı tırlara kaldırılıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

New York’ta koronavirüsten hayatını kaybedenler soğutmalı tırlara yükleniyor - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler soğutmalı tırlara yükleniyor - NEW
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