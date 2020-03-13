New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.
13.03.2020 05:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:44
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi. Askeri birlikler bölgede halka gıda yardımı ulaştırıyor.
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Kaynak: AA
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