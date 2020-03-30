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New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti

NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

30.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:16
New York'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
NEW New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki koronavirüs vakalarının sayısının 66 bin 497'e ulaştığını söyledi.
Virüs nedeniyle New York'ta 1218 kişinin öldüğünü aktaran Cuomo, 9 bin 517 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 2 bin 352 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.
New York'taki hemşirelerin her gün 12 saat çalıştığına dikkati çeken Cuomo, ABD'de virüsün az etkilediği eyaletlerdeki sağlık çalışanlarını yardım için New York'a çağırdı.
Cuomo, "New York valisi olarak tüm ülkedeki sağlık çalışanlarının yardıma gelmesini istiyorum. Eyaletlerinizde kriz yoksa lütfen New York'a yardıma gelin, biz de size yardım edeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: New York, Güncel
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