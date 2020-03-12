New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW
Askerlerin bölgedeki halka yardım paketi dağıtması NEW YORK (AA) – New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.
12.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Askerlerin bölgedeki halka yardım paketi dağıtması NEW YORK (AA) – New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.Askeri birlikler böşlgede halka gıda yardımı ulaştırıyor.
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Kaynak: AA
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