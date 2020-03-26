Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı. Son rakamlarla birlikte eyaletteki toplam vaka sayısı 37 bin 258'e çıktı.

26.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de durum ağırlaşıyor. New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.

EYALETTEKİ VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi. Bazı hastaların 20 ile 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.

Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI BİR GÜNDE YÜZDE 40 ARTTI

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.

Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 385, VAKA SAYISI İSE 69 BİN 684'E YÜKSELDİ

ABD genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 684'e ulaştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
New York’ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı

Kaynak: AA

Etiketler: New York, Güncel

Haberin Videosu :

ABD'nin New York eyaletinde korona nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 arttı

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165’e yükseldiSon Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştıSon Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha bulduBilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz’ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!Mehmet Öz tavsiyeleri nelerdir? Dr. Mehmet Öz'ün koronavirüs tavsiyeleri neler? Mehmet Öz corona virüs için hangi önerilerde bulundu? Korunma yolları!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:04: Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e yükseldi - Haber 22:04: Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda'nın Endonezya'da hukuka aykırı hareket ettiğine hükmetti - Haber 22:03: Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 22:01: Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile görüştü - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 20:53: Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü - Haber 20:30: New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber