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New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95

NEW ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan yasaklara halkın nerdeyse tamamının uyduğu ortaya çıktı.

06.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:50
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95
NEW ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan yasaklara halkın nerdeyse tamamının uyduğu ortaya çıktı.
Ülke genelinde ticaretten siyasete birçok alanda hazıladığı kamuoyu araştırmalarıyla tanınan Siena College Araştırma Enstitüsü (SCRI), Kovid-19'a ilişkin bir anket yaptı.
New York'ta yaşayan 402 kişi üzerinde yapılan ankette katılımcıların yüzde 42'sinin kendi isteğiyle karantina kararı aldığını, yüzde 39'unun sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğini ve yüzde 14'ünün zorunlu olduğu için karantinaya girdiğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 95'i eyalette salgınla mücadele için uygulanan önlemlere uyduğunu ifade etti.
Ankette, 50 yaş altı katılımcıların neredeyse yarısı işsiz kalmaktan, yüzde 82'si sağlıklarından endişe duyduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 75'inden fazlası da salgının neden olacağı maddi zorluklardan korktuğunu vurguladı.
Öte yandan New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, artan vaka sayısı nedeniyle eyaletteki hastaneler üzerinde sürdürülemez bir baskının bulunduğunu söyledi.
Eyalet yönetiminin sağlık sisteminin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkati çeken Cuomo, vatandaşların karantina kurallarına uyma ve sosyal mesafeyi koruma konusunda hassas olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Siena, Güncel
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