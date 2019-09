New York'ta "Küresel İklim Grevi" gösterisi

NEW New York'ta 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e katılan binlerce kişi iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin artırılması için gösteri yaptı.

BM İklim Zirvesi öncesi "Küresel İklim Grevi" başlığıyla dünya çapında düzenlenen protesto kapsamında iklim aktivisti Greta Thunberg ve binlerce kişi küresel ısınmaya dikkati çekmek New York'ta sokaklara çıktı.

Çevreciler ve öğrenciler, ellerinde, "Bilime kulak ver", "Harekete geç", "Size ders vermek için bugün okula gitmiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Thunberg ise yaptığı konuşmada, "Güvenli bir geleceği hak ediyoruz ve güvenli bir gelecek istiyoruz. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve iklim değişikliği hepimizi etkiliyor. Bizden alınan çalınan bir dünya için neden sadece biz harekete geçiyoruz. Bir an önce harekete geçmemiz gerek, yoksa çok geç olacak." dedi.

İklim grevine destek veren New York Eğitim Departmanı ise okullara, iklim eylemlerine katılacak öğrencilerin devamsızlıklarının maruz görülmesi konusunda talimat gönderdi.

Kaynak: AA