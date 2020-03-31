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New York'ta mağaza vitrinleri yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı

ABD'de, korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta mağaza vitrinleri olası yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı.

31.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:16
ABD'de, korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta mağaza vitrinleri olası yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı.
Dünyanın dört bir yanından turist çeken New York kentinde dünyaca ünlü markalar korona virüs salgını nedeni ile olası bir yağmalamaya karşı önlemlerini arttırdı. Lüks dükkanlar vitrinlerini tahta plaka ve benzeri metal parçalar ile korumaya alırken, bazı dükkanlar da güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılmış durumda bulunuyor. New York Emniyet Müdürlüğü kentte suç seviyelerinin önemli ölçüde düştüğüne dair bir rapor yayınlarken, yayınlanan raporun verileri okulların kapatılması kararından 22 Mart tarihine kadar geçen süreyi kapsıyor. Emniyet, raporda yılın aynı dönemine göre büyük suçlarda yüzde 17 düşüş olduğunu ifade ederken, hırsızlık suçlarında yüzde 31, gasp ve benzeri suçlarda yüzde 21 azalma olduğunu belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs vakalarının hızla artması, bazı Amerikalıları silah ve cephane satın almaya yöneltti. Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde ise insanların silah depolaması, yağma ve potansiyel çatışmaların olabileceği ihtimali arttırırken, kentte tüm işletmelerin süresiz kapatılmasıyla birlikte işletmeler camlarını tahta suntalarla kapatarak önlem aldı. Las Vegas Polis Departmanı, yaptığı açıklamada büyük kalabalıkların gittiği market ve benzeri yerlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu ve her gün kentin tamamında polis varlığının arttırıldığını duyurdu. Polis Departmanı, hırsızlıkları önlemek için önlemlerin arttırıldığını ve şu ana kadar herhangi bir huzursuzluğun olmadığını belirtirken, kentte her şeyin normal olduğunu açıkladı.
ABD'de, elektrik kesintisi, şiddetli kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde büyük süpermarket ve alışveriş mağazaları defalarca yağmalanmıştı.
(Hasan Çelik/İHA)
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New York’ta mağaza vitrinleri yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, turist, Polis, Güncel

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New York'ta mağaza vitrinleri yağmalamaya karşı tahta plakalarla kapatıldı
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