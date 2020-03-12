New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
12.03.2020 01:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:22
New York'ta koronavirüse karşı metro istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
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