New York'ta bir metro istasyonunda bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu.



ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan bir metro istasyonunda iki şüpheli paket bulundu. Metro istasyonunun yer aldığı Fulton Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheli paketler paniğe neden oldu. İstasyondaki yolcuların tahliye edildiği olayda, polis şüpheli paketlerden patlayıcı çıkmadığını söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA