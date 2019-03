New York'ta Öğrencilerden İklim Değişikliği Konusunda Protesto Eylemi

Kaynak: AA

NEW ABD'nin New York kentinde yüzlerce öğrenci, iklim değişikliği konusunda protesto eylemi gerçekleştirdi."Fridays For Future" (Gelecek İçin Cumalar) adlı gençlik hareketinin çağrısıyla derslere girmeyen yüzlerce öğrenci, New York'un simgelerinden ve kentin en yeşil alanı olan Central Park yakınlarında gösteri düzenledi.İklim değişikliğine ilişkin tepkilerini dile getiren gençler, buna karşı önlem alınması için ülkedeki ve New York'taki yetkililere seslendi.Öğrenciler, iklimle ilgili şarkılar söylerken, ellerinde iklim değişikliğine ilişkin dövizler taşıdı.Washington Valisi Jay Inslee de gösteriye katıldı.ABD'nin farklı kentlerinde ve birçok Avrupa kentinde de öğrenciler iklim değişikliği konusundaki tepkilerini göstermek için sokağa çıktı.