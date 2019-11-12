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New York'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Mevlana Camisi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.

12.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:35New York'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Mevlana Camisi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New York eyaletinin Long Island bölgesinde bulunan Mevlana Camisi'nde 'Mevlid-i Nebi Haftası' kapsamında konferans verildi. New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler'in yanı sıra çevre bölgelerdeki camilerden din görevlilerinin Kur'an tilavetleriyle iştirak ettikleri programa Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz tarafından verilen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans büyük ilgi gördü. Akif Pusmaz, "İçerisinde yaşamakta olduğumuz yüzyılda küreselleşmeyle birlikte ne yazık ki maneviyat ve insanlık da tüketime sunulmuştur. Tüketime bir meta gibi konu olan insan, küreselleşmeyle birlikte ait olduğu kültür ve toplumun değerlerinden taviz verme hatta kopma noktasına getirilmiştir. İşte bu küresel savrulmalar karşısında aile yapısının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bizler aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı ve mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Güçlü bir ülke, millet ve huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile birliğine sahip olmaktan geçer. Aile, millet varlığımızın temelidir, asli dayanağıdır. Bu sebeple milletimizi tarih sahnesinde sürekli kılacak müessese aile müessesesidir" dedi.

Konferans, Mevlid-i Nebi Programı'na katılanlara yemek ikramı ile devam etti. Hayırsever Mustafa Çatalbaş tarafından davetlilere hediyeler verilirken, Diyanet Yayınlarına ait İslam ilmihali ile dua kitabı dağıtıldı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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