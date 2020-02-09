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New York'ta polis karakoluna silahlı saldırı: 1 yaralı

NEW ABD'nin New York eyaletinin kuzeydoğusundaki Bronx kasabasında polis karakoluna yapılan silahlı saldırı sonucu 1 polisin yaralandığı bildirildi.

09.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:12New York'ta polis karakoluna silahlı saldırı: 1 yaralı
NEW ABD'nin New York eyaletinin kuzeydoğusundaki Bronx kasabasında polis karakoluna yapılan silahlı saldırı sonucu 1 polisin yaralandığı bildirildi.
CNN'in haberine göre, New York eyalet polisi, saldırının pazar günü erken saatlerde 41'inci polis bölgesindeki bir karakola yapıldığını açıkladı.
Karakola giren saldırganın ateş açması sonucu yaralanan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
Olayın dün devriye gezen polis aracına yapılan saldırıyla ilişkili olup olmadığının bilinmediği aktarıldı.
Bronx kasabasında dün de içerisinde sivil polislerin olduğu bir devriye aracına silahlı saldırı düzenlenmişti.
Dünkü olayda saldırganın yol sormak için devriye aracına yaklaştığı ve ateş etmeden önce herhangi bir provokasyonda bulunmadığı vurgulanmıştı.
Saldırıdan yaralı kurtulan polisin bugün hastaneden taburcu edilmesi beklenirken, olay yerinden kaçan saldırgan aranıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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