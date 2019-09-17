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New York'ta Refik Anadol'un sergisine büyük ilgi

NEW ABD'de yaşayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol New York'ta "Makine Halüsinasyonu" (Machine Hallucination) adlı ilk dijital sanat sergisini açtı.

17.09.2019 08:20New York'ta Refik Anadol'un sergisine büyük ilgi
NEW ABD'de yaşayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol New York'ta "Makine Halüsinasyonu" (Machine Hallucination) adlı ilk dijital sanat sergisini açtı.
Chelsea Market'in tarihi kazan dairesindeki Artechouse'da sanat severlerle buluşan sergi büyük beğeni topladı.
Anadol'un yapay zekayı kullandığı New York'taki ilk kişisel sergisi "Makine Halüsinasyonu", makine öğrenim algoritmalarını üç milyondan fazla görüntünün veri kümesi üzerinde kullanan sinestetik bir gerçeklik deneyi olma özelliği taşıyor.
Eserdeki her an, geniş bir mimari stil ve hareket yelpazesini temsil ediyor ve tarihte bu anlar arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkarıyor.

Makine, 512 boyutta mimari halüsinasyonlardan oluşan veri dünyası yaratarak, bilginin mekansal olarak nasıl deneyimlenebileceğini keşfetmeye ön ayak olur.
Sergi, 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Chelsea, Güncel

Kaynak: AA

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