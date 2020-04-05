Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

New York'ta sağlık çalışanı sıkıntısı

ABD'de, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

05.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:09
New York'ta sağlık çalışanı sıkıntısı

ABD'de, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 'Henüz bu mücadeleye hazır olmayan herkes, size ihtiyacımız var' diyerek sağlık çalışanlarını başvuruda bulunmaya davet etti. Blasio, 'Size şunu söylemek zorundayım, Mayıs ve Nisan aylarında mücadelemize katılması için 45 bin profesyonel sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Böylece bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Bu yüzden lütfen; eğer bize yardımcı olabilirsen ya da olabilecek başka birini tanıyorsan şimdi bize yardım et'dedi.

BLASIO: SÜRECİN UZAMASINA HAZIRLIKLI OLUN

Aynı zamanda sorulan bazı soruları da yanıtlayan Blasio; restoran, spor salonu gibi yerlerin 30 Nisan'da bitmesi planlanan karantina süreci ile birlikte açılıp açılmayacağı sorusuna ise, sürecin Mayıs'ta da devam edeceğini öngördüklerini ve insanların buna hazırlıklı olmasını istediğini söyledi ve sürecin uzayacağını belirtti. Mayıs'tan sonra durumun daha iyi olacağını da ifade etti.

Blasio koronavirüsün mevsimsel olup oldumadığı hakkında ise, 'Koronavirüs hakkında hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim; evet, virüs mevsimsel olabilir, kesin bir bilgi yok. Şunu biliyoruz ki zorlu birkaç aydan geçeceğiz' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››New York'ta sağlık çalışanı sıkıntısı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Patrik, koronaya karşı ’mucizevi ikonla’ şehrin etrafında çember çizdi Haberler
Patrik, koronaya karşı "mucizevi ikonla" şehrin etrafında çember çizdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Trump’tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haberler
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haberler
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak Haberler
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Son Dakika Dünya Haberleri

11:59: 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı bu okulu vurdu - Haberler 11:57: Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak - Haberler 11:56: Hırsız çifti korona virüs değil, JASAT timi durdurdu - Haberler 11:56: Gaziantep'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haberler 11:53: Radyo programcısı korona virüse yakalandı - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi