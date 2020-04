New York'ta salgından ölenlerin parklara gömülmesi gündemde

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York şehrinde, salgından ölenlerin parklara gömülmesi tartışmaya açıldı.New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.Levine, New York'ta salgının sağlık sistemi ile morgların ve cenaze evlerinin sınırlarını zorladığını belirterek, "11 Eylül'e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar da öyle. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Normal bir hastane morgunun ortalama 15 ceset tutabildiğini ve halihazırda bütün morgların dolu olduğunu belirten Levine, hastanelere her biri 100 cenazelik, 80 soğutucu kamyon gönderildiğini kaydetti.Levine, Kovid-19'dan dolayı sadece hastanede değil evlerinde de hayatını kaybedenlerin bulunduğuna dikkati çekerek "Aileler, cenaze evleri ve mezarlıklar, artan cenazelerin defniyle artık başa çıkamıyor." açıklamasında bulundu."New York parkları mezarlık olarak kullanılacak"Can kaybının her gün arttığını vurgulayan Levine, şöyle devam etti:"Yakında Manhattan ve Brooklyn'deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında 'geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak (evet doğru okudunuz). Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak."Amaçlarının, İtalya'daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplanmak zorunda kaldığı görüntülerden kaçınmak olduğunu belirten Levine, "Bu krizde yaşamı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Ancak ölülerimizi halletmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile de yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA