Haberler» Güncel» Haber

New York'ta sel

Son günlerde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ABD'de aşırı sıcaklarını etkisini kaybetmeye başlaması ile New York'un çeşitli bölgelerinde sel baskınları meydana geldi.

23.07.2019 12:00 New York
Son günlerde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ABD'de aşırı sıcaklarını etkisini kaybetmeye başlaması ile New York'un çeşitli bölgelerinde sel baskınları meydana geldi.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan ölümcül sıcak hava dalgası etkisini kaybetmeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı aşırı sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde yerini yağmura bıraktı. Şiddetli yağışın görüldüğü New York'ta sel meydana gelirken, meteoroloji yetkilileri Manhattan, Queens ve Brooklyn için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Son 3 günde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu New York'ta aniden bastıran yağışların ardından sel baskınları görüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, New Yorkluların sokakta yürümekte zorlandığı görüldü. Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde bir kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandığı anlaşılıyor.

New York Belediye Başkan Bill de Blasio su baskınlarında vatandaşların taleplerine yanıt verildiğini söyledi. New York'ta sürücülere sel baskınlarının etkili olduğu bölgelerde araç kullanmamaları uyarısı yapıldı. - NEW YORK
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:39   Başkan Öndeş, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu
13:39   Vali Karaloğlu'ndan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
13:39   Kayseri'de düzensiz göçle mücadele
13:38   Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu (3)
13:38   Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - SİVAS
13:38   Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor
13:37   Ankara Emniyetinden "Avcı Kızlara" operasyon