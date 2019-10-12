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New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

12.10.2019 16:19New york'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırı New York şehrinin, Brooklyn bölgesinde bulunan Utica Caddesi'nde düzenlendi. New York Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya

Kaynak: DHA

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