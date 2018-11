New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü

22 Kasım 2018 Perşembe 21:28



NEW ABD 'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü (Thanksgiving Day)" münasebetiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.Amerikan perakende zinciri Macy's tarafından düzenlenen geleneksel Şükran Günü yürüyüşü, New York 'un kalbi konumundaki Manhattan bölgesinde Central Park 'ın batısındaki 77. Sokak'tan başladı ve yaklaşık 4 kilometre sürdü.Soğuğa rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Macy's markasının sembolü olan "yıldız" ve Şükran Günü'nün sembolü olan "hindi" şeklinde dev balonlar taşındı.Çizgi karakterlerin balonlarının da taşındığı yürüyüşte, patenciler ellerine aldıkları balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.Kentteki ve civarındaki bazı okulların bandoları da yürüyüşe müzikleriyle eşlik etti.New York polisi, yürüyüş alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.