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New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş Dev balonların taşınması Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.

29.11.2019 02:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 02:22
Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenler
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş
Dev balonların taşınması
Bazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan geleneksel "Macy's Şükran Günü Yürüyüşü" bu sene rüzgarın etkili olması nedeniyle balonların ipleri kısa tutularak yere yakın şekilde yürütüldü.
Bazı balonlar yere sürtülerek yırtıldı. Balonları taşıyanlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokak aralarındaki rüzgar koridorlarında balonların dengesi zor sağlandı.
New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

New York, Güncel

Kaynak: AA


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