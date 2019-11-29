New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

Şükran Günü Yürüyüşü'nü izlemek için bekleyenlerGeniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşDev balonların taşınmasıBazı balonların yırtılması NEW YORK - Şükran Günü dolayısıyla New York'ta dev balonlarla yürüyüş düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan geleneksel "Macy's Şükran Günü Yürüyüşü" bu sene rüzgarın etkili olması nedeniyle balonların ipleri kısa tutularak yere yakın şekilde yürütüldü.

Bazı balonlar yere sürtülerek yırtıldı. Balonları taşıyanlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sokak aralarındaki rüzgar koridorlarında balonların dengesi zor sağlandı.

Kaynak: AA