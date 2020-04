Süper Ay'ın Manhattan'ın gökdelenleri arasında ve USNS Comfort hastane gemisi üzerinde yükselmesiSüper Ay'ın gökdelenler arasında hızlı çekimde yükselmesiSüper Ay'ı izleyenlerSüper Ay'ın gökdelenler arasında belirginleşmesiSüper Ay'ın Manhattan üzerinde akşam saatlerindeki görünümü NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlemlendi. "Super Pembe Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında New York'a gönderilen, ABD donanmasına ait USNS Comfort isimli hastane gemisi üzerinde görüldü.

Kaynak: AA