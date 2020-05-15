New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.
15.05.2020 04:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 04:38
Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, "Trump Ölüm Saati" adı verildi.
Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, "Bırakın rakamlar konuşsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, "Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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