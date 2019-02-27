New York'ta Tren Kazası: 3 Ölü

ABD'nin New York şehrinde tren kamyona çarpıp raydan çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. ABD'nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda, 800 yolcusu bulunan tren kamyona çarptı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, trende bulunan 7 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kaza anında trende bulunan April Frazier, "Birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. 'Fren, fren' diye bağırıldığını duydum" ifadelerini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA