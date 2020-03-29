New York'ta ünlü mağazalar, yağmaya karşı önlem aldı - NEW
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
29.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:14
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel