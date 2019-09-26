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New York'taki 74. BM Genel Kurulu'nda öne çıkan 6 önemli konu

Türkiye'nin güvenli bölge önerisi, ABD ve İran arasındaki gerginlik, Suudi Arabistan'ın İran'a tepkisi, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, Brezilya'nın Amazon ormanları tepkisi: BM Genel Kurulu’nun 2. gününde öne çıkan 6 konuyu sizler için şu şekilde derledik

26.09.2019 10:45New York'taki 74. BM Genel Kurulu'nda öne çıkan 6 önemli konu
ABD'nin İran'a yönelik suçlamaları, Tahran yönetiminin Washington'a aynı şekilde karşılık vermesi, iklim değişikliği ile ilgili protestolar, Donald Trump'ın dünyaya "küreselleşme yerine yurtseverlik" tavsiye etmesi, Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un, ABD ve İran arasında müzakereleri başlatma girişimleri, Brezilyalı aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'nun Amazon yağmur ormanlarının tahrip edildiğine karşı çıkması, BM Genel Kurulu'nun ilk iki gününe damga vurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Kurul'daki konuşmasında ABD, Rusya ve İran'a Suriye'deki "güvenli bölgeye" destek çağrısı ve İsrail'in sınırlarını sorguladığı sert mesajları New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul'undan yansıyan önemli başlıklar arasındaydı. .
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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Amazon, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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