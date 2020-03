New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi

NEW ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla her yıl düzenlenen "Kadının Statüsü Komisyonu" toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bu yıl, 2 hafta yerine sadece 1 gün sürecek.

Kentte bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek ve 9-20 Mart tarihlerinde yapılması planlanan toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle bir güne indirildi.

BM Kadının Statüsü Komisyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tavsiyesi üzerine, 9 Mart'ta bir gün sürecek bir toplantı yapılması kararı aldı. Cinsiyet eşitliği toplantıları kapsamında yapılması planlanan bütün yan etkinlikler de iptal edildi.

Dünyanın her yerinden bu toplantılara katılmak New York'a gelen 5 binden fazla kadın ise bu yıl BM'deki cinsiyet eşitliği toplantılarına katılamayacak.

