New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...
NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı.
13.03.2020 02:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:26
NEW New York'taki Filipinler Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, bir diplomatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kapatıldı.
Filipinler BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta BM'de toplantıya katılan bir diplomatın ertesi gün rahatsızlandığı için doktora gittiği ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Filipinler Daimi Temsilciliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı, bütün diplomatların kendilerini karantinaya aldığı ifade edildi.
Filipinler BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta BM'de toplantıya katılan bir diplomatın ertesi gün rahatsızlandığı için doktora gittiği ve yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Filipinler Daimi Temsilciliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı, bütün diplomatların kendilerini karantinaya aldığı ifade edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Filipinler, New York, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı