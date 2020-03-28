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New York'taki hastaneden gelen görüntülerde, koronavirüs vakalarına yetişilemediği ortaya çıktı

New York'taki bir hastanede görev yapan doktor, orada durumun ne kadar kötü olduğunu çektiği video ile gözler önüne serdi. Doktorun paylaşımlarında; hastaneye gelen vakalara yetişilemediği, solunum cihazı başta olmak üzere malzeme ve cihaz sıkıntısı yaşandığı görülüyor.

28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:55
New York'taki hastaneden gelen görüntülerde, koronavirüs vakalarına yetişilemediği ortaya çıktı

100 binden fazla insanın koronavirüse yakalandığı ABD, virüsün çıkış noktası olan Çin'i geçerken, New York şehrinden koronavirüsle ilgili acı görüntüler ortaya çıktı. Şehirdeki bir hastanenin acil servisinden olduğu iddia edilen görüntülerde, onlarca virüs vakasının bulunduğu kalabalık bir acil servis yer alıyor. Videoyu çeken doktor konuşmalarında; malzeme sıkıntısı çektiklerinden, hastane kapasitesinin vakalara yetersiz kalmasından ve virüsle mücadelede geç kalmış olduklarından bahsediyor.

''ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALDIK''

New York'taki bir hastanede görev yapan Doktor Colleen Smith, hastane kapasitesinin artık vakalara yetişemediğini belirterek, "Videoda gördüğünüz her hasta koronavirüs sebebiyle burada. Durumun en sinir bozan kısmı ise koronavirüsle mücadeleye geç kalmış olmamız. Hepimiz bugünlerin geleceğini, bunun olacağını biliyorduk." dedi.

CESETLER, DONDURUCULU KAMYONETE KONULUYOR

Hastanedenin farklı noktalarından görüntü kaydeden doktor, koronavirüsten hayatını kaybedenler için yerlerinin kalmadığını ve cesetleri muhafaza etmek için donduruculu kamtonet getirmek zorunda kaldıkları açıklıyor.

''HASTA KAYBETMEZSEK, SOLUNUM CİHAZI YETMEYECEK''

Koronavirüs vakaları için yeterli miktarda solunum cihazlarının olmadığını söyleyen Dr. Smith, ''Şimdi beş tane solunum cihazımız var. Yarına kaybedilen hasta olmazsa eğer önümüzdeki günlerde başka cihazlara ihtiyaç duyacağız.'' dedi.

''HASTAYA BAKACAK YETERLİ MALZEMEM YOK''

ABD yönetiminin koronavirüsle mücadelesini eleştiren doktor, gidişatın yetkililerin dediği gibi hiç de iyiye gitmediğini belirtti. Hastalarını tedavi etmek için yeterli tıbbi malzemesinin bulunmadığını söyleyen Smith, ''Üstelik burası Amerika... Bir de dünyanın en iyi ülkesi olduğumuz söylenir.'' dedi.

''ZAMAN GEÇTİKÇE AĞIR HASTALAR GELİYOR''

Genel olarak hastaneye başvuran koronavis vakaları hakkında da bilgiler veren Smith, genç gruptaki hastaların genellikle sigara gibi alışkanlıkları olmayan insanlardan olduğunu söyledi. Gün geçtikçe ağır hastaların geldiğini hatırlatan doktor, en çok da virüsü bu kadar ağır geçireceğini düşünmediği 30-50 yaş arasındaki vakalara şaşırıyor.

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Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya, Güncel

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