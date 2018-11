New York'taki Kar Fırtınası Yüzlerce Kişiyi Mahsur Bıraktı

16 Kasım 2018 Cuma 03:44



- Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kalanların detayları NEW YORK - New York 'ta öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Her gün binlerce kişinin kullandığı New York- New Jersey hattındaki otobüs ve feribot seferlerinde büyük oranda aksamalar oldu. Aksamalar nedeniyle hattı kullanan yüzlerce kişi, Port Authority Otobüs terminalinde mahsur kaldı. Aşırı birikme nedeniyle terminalin 2. ve 3. Katı girişlere kapatılırken, geçişleri asker ve polis kontrol etti.