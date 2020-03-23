New York’taki Salgın Paniğini Türk Doktor Anlatıyor

Amerika'da insanlar evlerine kapanıyor, sokaklar boşalıyor. Özetle hayat her geçen gün durma noktasına yaklaşıyor Hastanelerde durum farklı. Her branştan doktorlar olası bir salgın yoğunluğuna hazırlanıyor. Columbia Üniversitesi'nden Dr. Yeşim Demirdağ son durumu anlatıyor

Kaynak: DailyMotion.com