New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

NEW ABD'nin Rhode Island eyaletinde polisin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için salgının merkezi haline gelen New York'a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladığı öğrenildi.Rhode Island Valisi Gina Raimondo'nun geçen hafta yaptığı, "Şu anda kesin bir riskimiz var, bu riskin adına New York deniyor." açıklaması üzerine eyaletin ulusal muhafızları harekete geçti.Henüz 200 civarında Kovid-19 vakası görülen eyalette agresif bir kampanya başlatıldığı, salgından kaçıp Rhode Island'daki yazlık evlerine sığınan New Yorkluların kapı kapı kontrol edildikleri öğrenildi.Uygulamanın başlamasında, vaka sayısının 50 bine dayandığı New York'un salgının merkezi olması ve buradakilerin birçoğunun Rhode Island'da ikinci evinin olduğunun bilinmesi etkili oldu.Yasağa uymayanlara 90 gün hapisVali Raimondo, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, özellikle New Yorkluların yazlık evlerinin en yoğun bulunduğu New Port bölgesinin kontrol edileceğini belirtirken, "Rhode Island'a New York'un neresinden olursa olsun gelen herkes karantinaya alınmalı. Bu, güç kullanmayı mümkün kılan bir kanundur." ifadelerine yer vermişti.Uygulama kapsamında, havaalanları, tren istasyonları ve otobüs garajlarında ulusal muhafızların göreve başladığı ve karantina yasağına uymayan New Yorklulara, 500 dolar ve 90 güne kadar hapis cezası verileceği bildirildi.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Rhode Island şubesi kararı desteklerken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) şubesi ise uygulamanın anayasal haklara aykırı olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA