GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ New York Tekne FuarıFuardan görüntülerTeknelerden görüntüler NEW YORK - New York Tekne Fuarı, Manhattan'daki Javits Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Fuarda lüks yatların yanı sıra balıkçı tekneleride sergilendi.

Kaynak: AA