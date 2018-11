New York Times'dan Arakan Çağrısı

23 Kasım 2018 Cuma 20:08



23 Kasım 2018 Cuma 20:08

NEW Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Yayın Kurulu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün devam ettiğine işaret ederek, Myanmarlı generaller ve sivil iş birlikçilerinin, gerekli adımları atmaya mecbur bırakılması gerektiğini belirtti.NYT Yayın Kurulu, "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yaptıklarının özrü yok" başlıklı başyazı kaleme aldı.Yazıda, "Vatansız Arakanlı Müslümanları, Myanmar'a geri döndürme planı şimdilik askıya alındı ancak zulüm ve adaletsizlik sürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Bangladeş ve Myanmar hükümetleri arasında imzalanan geri dönüş anlaşmasına Birleşmiş Milletler BM ) ve onlarca insan hakları kuruluşunun karşı çıktığına işaret edilen yazıda, "Bu anlaşma, etnik temizliğin hedefinde olan Arakanlılara eskisinden daha iyi davranılacağına dair güvence sunmuyordu." ifadesi kullanıldı."Dünyanın sizin açıklamalarınıza ihtiyacı yok"Yazıda,"Arakanlı Müslümanların durumu, dünyadaki en büyük adaletsizlikler arasında yer alıyor. Bir zamanlar kendisine saygı duyulan Aung San Suu Çii de dahil, Myanmar hükümeti tüm suçlarını inkar etti. Bu hükümet, Budistlerin çoğunlukla yaşadığı Myanmar topraklarındaki Arakanlı Müslüman azınlığa yaptıklarına kılıf uydurmak için tarihteki kindarlığı yeniden diriltti ve tarihi çarpıttı." değerlendirmesinde bulunuldu.Myanmar lideri Suu Çii ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 'in 14 Kasım'da Singapur 'daki görüşmesinde Suu Çii'nin, "daha iyi şartlar altında size neler olduğunu anlatacağım" dediğine işaret edilen yazıda, "Hayır Suu Çii, dünyanın sizin açıklamalarınıza ihtiyacı yok. Ayrıca dünyanın, Arakanlı Müslümanlara yapılan haksızlıklar ile bu kişilere yakılıp yıkılan evlerini yeniden yapıp, güvenli ve onurlu şekilde yaşayacaklarına dair güvence vermekten mahrum geri dönüş anlaşmalarınıza da ihtiyacı yok." ifadesi kullanıldı.Yazıda şu ifadelere yer verildi:"Myanmarlı generaller ve sivil işbirlikçilerine gerekli adımları attırmanın yolunun bu kişileri buna mecbur bırakmak olduğu uzun süredir açıkça görülüyor. Buna mecbur bırakmanın yolları ise suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması, bu kişilere yaptırım uygulanması, seyahat yasağı konması ya da mal varlıklarının dondurulmasıdır. Çin , Myanmar ve Bangladeş üzerideki gücünü daha elle tutulur bir çözüm ortaya koymaları için kullanarak, bugüne kadarkinden daha yardımcı bir rol oynayabilir."