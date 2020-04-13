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New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times, İsrail'in koronavirüs ile mücadelede Mossad ajanlarını devreye soktuğunu yazdı. Gazetenin haberine göre Mossad, gizli casusluk ekipmanlarının geliştirildiği Bölük 81'i koronavirüs savaşında kullanıyor.

13.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:51

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad 'ın, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İran'ı yakın bir tehdit olarak görmediğini yazdı. Gazetenin haberinde, birinci önceliği koronavirüsle mücadeleye veren İsrail'de Mossad ajanları da bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyor.

Özellikle Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından Mossad Başkanı Yossi Cohen ve İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığından üst düzey bazı yetkililer karantinaya gitti. Bu da Mossad ajanlarının dışarından gelen tehditleri göz ardı edip koronavirüsle mücadeleye odaklanmasına neden oldu.

MALZEME İÇİN MOSSAD'A BAŞVURDULAR

Gazetenin haberine göre şubat ayı başlarında İsrail'in en büyük hastanesi Şeba'dan bazı yetkililer solunum cihazı ve diğer malzemelere ihtiyaç duyulduğunu fark etti. Bu süre zarfında hastanenin genel müdürü Prof. Yitşak Kreiss, Mossad Başkanı Yossi Kohen ile ortak bir arkadaşının düzenlediği özel bir etkinlikte bir araya geldi.

Bu görüşmeden sonra Cohen, Mossad'In sağlık sistemine nasıl katkı sağlayabileceğini değerlendirmeye başladı.

Profesör Kreiss, Cohen'e en acil ekipmanların listesini verdi ve Mossad, gereken malzemeleri bulmak için uluslararası ağını etkinleştirmeye başladı.

New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu

ÖZEL BÖLÜK BAKANLIĞA TAHSİS EDİLDİ

Mart ayının başında Cohen'in liderliğinde Şeba başta olmak üzere ülke genelinde tıbbi ekipman dağıtımını idare etmek için bir komuta kontrol merkezi kuruldu. Mossad, gizli casusluk ekipmanlarının geliştirildiği Bölük 81'i de bu alanda kullanmaya başladı.

Eski bir subay olan ve orduda cerrah olarak görev yapan Profesör Kreiss, Mossad'ın ekipman sağlama konusunda sağlayacağı katkının çok önemli olduğunu söyledi.

Bir röportajda, "Sadece İsrail'de Şeba hastanesi Mossad'ın yardımını alabildi. Sina Dağı Hastanesinin CIA'den yardım aldığını düşünebiliyor musunuz?" diyerek ABD'nin New York şehrindeki hastaneye atıfta bulundu.

Profesör Kreiss, Mossad memurlarının İsrail tıbbının kuruluşuna nasıl yardımcı olduğunu veya ithal edilen ekipmanların nereden geldiğini kesin olarak söylemeyi reddetti. Ancak Mossad'ın operasyonları hakkında bilgi sahibi olan altı eski vekil ve bir İsrailli yetkiliye göre, Mossad İsrail'in sağlık sistemini bunalmış olabilecek kıtlıkları önlemek için uluslararası temasları kullandı.

New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu

İsrail'in tıbbi malzemeleri hangi ülkelerden temin ettiği açıklanmasa da, Kanal 12'ye konuşan bir Mossad yetkilisi, bazı durumlarda teşkilatın diğer ülkelerin önceden sipariş ettiği ürünleri satın aldığını kabul etti.

İSRAİL'DE 11 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ, 103 KİŞİ ÖLDÜ

Koronavirüs ülkede görüldüğünde beklentiler büyük bir krizin olacağı yönündeydi, ancak şu ana kadar 11 bin vaka tespit edilirken ölü sayısı 103 oldu. Bu da İsrail'in dünyanın en zorda kalan ülkeleri arasında yer almadığını gösteriyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Isaac Ben Israel, pazar günün yayınlanan bir makalesinde, virüsün en yüksek yayılma evresinin geride kaldığını ve iki hafta içinde azalacağını yazdı.

New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Etiketler: New York Times, Koronavirüs, İsrail, Mossad, Dünya

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