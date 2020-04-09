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New York Times: "Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradı"

Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un (77) da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

09.04.2020 01:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 01:18
New York Times:
Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un (77) da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
New York Times gazetesinin başkentteki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ilk koronavirüs vakasının 6 hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan'da, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 Suud hanedanı üyesi Kovid-19'a yakalandı.
Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi. Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.
Gazeteye konuyan doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi.
Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarılan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.
Gazeteye göre, Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüse karşı tüm hava ve kara sınırını kapatma, bazı vilayetlerde tüm gün sokağa çıkma yasağı, umre ziyaretlerinin iptal edilmesi, cemaatle namazların askıya alınması gibi sert tedbirleri hızla almasının arkasında virüsün hanedan üyelerine ulaşması etkili oldu.
Göçmen işçiler tehdit altında
Suudi Arabistan'da çalışan doktorların gazeteye aktardığı bilgiye göre, ülkenin 33 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan yabancı göçmen işçiler salgın tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu, virüsün yayılması için uygun şartlara sahip sağlıksız koşullarda kalabalık işçi kamplarında yaşıyor. İşçilerin hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından ülkelerine dönme imkanının kalmadığı ve sağlık hizmetlerine ulaşımının sınırlı olduğu belirtiliyor.
Doktorlara göre, kutsal mekanların bulunduğu Mekke ve Medine kentlerinin çevresindeki dış mahallelerde salgının yaygın görülüyor.
Göçmen işçilerin ve oturumu bulunmayanların, sınır dışı tehlikesiyle sağlık kurumlarından uzak kalmak isteyeceği endişesini göz önüne alan Kral Selman, hükümetin "vize veya oturum durumuna bakmaksızın" herkese koronavirüs tedavisi uygulayacağı yönünde kraliyet kararı çıkarmıştı.
Suudi Arabistan, şu ana kadar koronavirüs vaka sayısını 2 bin 795, hayatını kaybedenlerin sayısını 41 olarak açıkladı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tefik er-Rebi, yaptığı açıklamada, salgının henüz başlangıç aşamasında olduğunu,, "en iyi senaryoyla vaka sayısının 10 bin, en kötü tahmine göre 200 bine çıkabileceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, New York Times, Riyad, Güncel
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