Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) tarafından dijital yetenek (e-Talent Show) programı düzenledi.

14.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:18
Arnavutluk 'un başkenti Tiran 'daki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) tarafından dijital yetenek (e-Talent Show) programı düzenledi.
Online video konferans uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen programa TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Mustafa Özdil, UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Tiran Büyükelçiliği temsilcileri, TMV yetkilileri, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, ABD'den çok sayıda misafir ve öğrenciler katıldı.
UNYT'nin uzaktan eğitim videosu ile başlayan programda Türkçe ve Arnavutça dilinde "Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz" şarkısını söyleyen öğrenciler birçok dilde 'Evde kal' mesajı verdi.
TMV Başkanı Akgün, konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birkaç ay önce ortaya çıktığını anımsatarak TMV olarak ilk günden itibaren sisteme zarar vermeden eğitime nasıl devam edeceklerini düşündüklerini belirtti.
Salgın dolayısıyla neredeyse tüm ülkelerde okulların kapatıldığını anımsatan Akgün, "Türkiye Maarif Okulları, e-öğrenme sistemleri ve medya aracılığıyla açıktır." dedi.
Yetenek programının düzenlendiği bu harika e-platformunu görmekten çok memnun olduğunu kaydeden Akgün, "Ne kadar yaratıcı bir fikir. Hepimiz Amerika'dan, Türkiye'den, Kosova'dan, Kuzey Makedonya'dan, komşu Yunanistan'dan ve tüm dünyadan kişilerle bir aradayız. Hepimiz için ruh halimizi ve umutları yükseltmek için ne kadar yaratıcı bir fikir." ifadesini kullandı.
İbn-i Sina'nın umutları ve ruh halini yüksek tutmakla ilgili düşüncelerini anlatan Akgün, "Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz ama umutlarımızı ve ruh halimizi üst seviyelerde tutmalıyız ve bu yüzden bu harika gecede buradayız." dedi.
UNYT Rektörü Kocayusufoğlu da harika bir etkinlikte ve harika bir gecede misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tüm dünyanın beklenmedik bir koronavirüs durumu ile karşı karşıya kaldığını belirten Kocayusufoğlu, tüm dünya ve insanlığın bu durumdan kurtulması temennisinde bulundu.
Eğitimciler olarak her gün mücadele ettiklerini anımsatan Kocayusufoğlu, Yani bu bir yaratıcılık ve sosyal medyada bir bağlantı çözümü bulmaktır. Katılımcılara tüm içten alkışlarımı ve içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.
Programın devamında şarkı, şiir ve teatral gösteriler yapan öğrenciler yeteneklerini sergiledi. New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutluk, New York, Türkiye, Tiran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Haberler
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor
Haberler ›› Güncel ››New York Tirana Üniversitesi, dijital yetenek programı düzenledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:23: Bafra'da pazar yerleri hafta içi her gün açık olacak - Haber 17:22: Zimbabve'de asılsız Kovid-19 haberlerini üretenlere 20 yıl hapis - Haber 17:22: Kayseri'de bir kişi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı - Haber 17:21: 'Engelsiz Taksi'nin ilk seferi Başkan Sertaslan'dan - Haber 17:20: 9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü - Haber 17:01: Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı - Haber 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin