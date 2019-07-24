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New York, tüketicilerin lokasyon bilgilerinin satışına yasak getiriyor

New York Şehir Konseyi, cep telefonu kullananların lokasyon bilgilerinin firmalara satışına yasak getirmeye hazırlanıyor.

24.07.2019 15:14 New York, tüketicilerin lokasyon bilgilerinin satışına yasak getiriyor
New York Şehir Konseyi, cep telefonu kullananların lokasyon bilgilerinin firmalara satışına yasak getirmeye hazırlanıyor.

New York Şehir Konseyi, cep telefonu kullanıcılarının lokasyon bilgilerinin cep telefonu firmaları ve uygulama geliştiriciler tarafından firmalara satılmasına yasak getiren bir kanun tasarını meclise sunmaya hazırlanıyor. New York Times'ta yer alan bir haberde, New York Şehir Konseyi'nin Demokrat üyesi Justin Brannan'ın Twitter'dan paylaşımda bulunarak, Washington'un bu tehlikeli mahremiyet ihlalini yasaklaması için New York'un bu konuda bir yol açacağını söyledi.

Elektronik Mahremiyet Bilgi Merkezi Başkanı Mark Rotenberg de lokasyon verilerinin toplanmasının çok ileri derecede mahremiyet kaygılarına neden olduğunu söyledi.

Telekomünikasyon firmaları, tüketicilerin lokasyon bilgilerini birçok firmaya satarak milyarlaca dolar gelir elde ediyor. Müşterilerin lokasyon bilgilerine ulaşan firmalar da civardaki kullanıcılara yönelik reklamlar yayınlıyor. ABD'de cep telefonu kullanıcılarının lokasyon bilgilerinin satışını yasaklayan bir federal kanun ise bulunmuyor. - NEW YORK

New York, Twitter, Ekonomi

Kaynak: İHA

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