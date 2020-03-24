Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu - Haberler

New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu

NEW New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.

24.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:16
New York'un en büyük fuar alanı Kovid-19 hastanesi oldu
NEW New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü.
New York Valisi Andrew Cuomo'un geçen pazar, Kovid-19 ile etkin mücadele için Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) acil durum hastanelerinin kurulmasını talep etmesi üzerine, ilgililer, New York City'deki (NYC) en büyük sergi sarayı Javits Center'ın hastaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.
Vali Adnrew Cuomo'nun yerinde inceleme yaptığı çalışmalar kapsamında, acil durum görevlileri, ABD ordusunun 53. Birlik Komutanlığına bağlı destek tugayı askerlerinin yardımı ile Javits Center'a tıbbi malzeme ve yatakları taşındı.
FEMA tarafından 250 yataklı 4 ayrı acil durum hastanesinin oluşturulacağı 170 bin metrekare alana sahip sergi sarayı, NYC'deki Kovid-19 mücadele merkezi konumunda olacak.
- New York'ta ihtiyacın ancak yarısı kadar yatak var
Vali Cuomo, Albany'de yaptığı basın açıklamasında "Bu tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi" cümlesi ile durumun aciliyetini ifade etti.
Cuomo, salgın teşhisi konulan vatandaşların yaşaması ya da ölmesinin bu acil durum hastanelerinin kurulmasına bağlı olduğunu savunmuştu.
Mevcut durumda 53 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Cuomo, salgının yayılma hızı göz önüne alındığında bu kapasitenin 110 bine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.
Öte yandan, California ve New York'un öncülük ettiği 'Evde kal' uygulamasına, Connecticut, Delaware, Ilionis, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Ohio ve West Virginia olmak üzere on eyalet daha katıldı.
Kovid-19 salgının ABD'de en yoğun görüldüğü eyalet olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 21 bine yaklaşırken (20 bin 875) ölüm rakamı 125. New York City özelinde ise bu rakamların 12 bin 305 vaka ve 98 ölüm şeklinde yer alıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2) - Haber Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak - Haber Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuç veren ilacı Türkiye'ye getirdik - Haber Marketler metrekareye göre müşteri alacak, toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışacak - Haber Ordu'da iki kişiyi öldüren şahıs intihara kalkıştı - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading