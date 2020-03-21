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New York Valisi: "30 bin solunum cihazına ihtiyacımız var"

New York Valisi Andrew Cuomo, 6 bin solunum cihazları bulunduğunu, 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğu belirtti.

21.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:25
New York Valisi:
New York Valisi Andrew Cuomo, 6 bin solunum cihazları bulunduğunu, 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğu belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında hayatını kaybedenler artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı basın toplantısında korona virüs vaka sayısının 3 bin 247 artarak 11 bin 645 olduğunu açıkladı. Vali Cuomo, "30 bin akciğer destek cihazına ihtiyacımız var ancak, sadece 6 bin taneye sahibiz" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'a 1 milyon maske getireceğini duyurdu. ABD'de toplam korona virüsü vakası 24 bin 142'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e ulaştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Wuhan, Güncel

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