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New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir

New York Valisi Andrew Cuomo, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının eyalette 45 gün içinde zirveye çıkmasının beklendiğini belirtti. Cuomo ayrıca, New York City'nin karantina altına alınacağı iddialarına ilişkin, "Hiçbir kenti karantinaya alma planım yok" dedi.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:02
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 45 gün içinde zirveye çıkmasının beklendiğini söyledi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü New York'taki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR KENTİ KARANTİNAYA ALMA PLANIM YOK"

"Koronavirüs salgını 45 gün içinde zirveye çıkabilir" ifadesini kullanan Cuomo, beş bölgeden oluşan New York City'nin karantina altına alınacağı iddialarına ilişkin şunları dile getirdi:

'New York City'nin karantinaya alınacağını duyuyoruz, bu doğru değil ve olamaz, yasal olarak da olamaz. Hiçbir kent eyalet onayı olmadan karantinaya alınamaz ve hiçbir kenti karantinaya alma planım yok.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce yaptığı açıklamada, New York City'yi karantina altına almayı düşündüklerini ifade etmişti.New York City Konsey Sözcüsü Corey Johnson da bugün San Francisco'da olduğu gibi New York'ta da zorunlu karantina çağrısı yaptı.

New York Valisi Andrew Cuomo

12 KİŞİÖLDÜ, VAKA SAYISI 1374'E YÜKSELDİ

New York genelinde vaka sayısı New York City'de bir günde 644 artarak bin 374'e yükseldi. Eyalet genelinde ise 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

John Hopkins Koronavirüs Araştırma Merkezinin verilerine göre, ABD genelinde vaka sayısı 5 bin 218'e ulaştı, 92 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, New York, Dünya, Güncel

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