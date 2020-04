New York Valisi Cuomo'dan Trump'a "ABD'de kral yok" yanıtı Açıklaması

Kaynak: AA

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınanan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde "tam yetkisi" olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Trump ile kavga değil, iş birliği yapmak istediğini söyledi.Trump'ın salgın kapsamında alınan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde "tam yetkisi" olduğu açıklamasına da cevap veren Cuomo, "Bizim kralımız yok. Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım." ifadesini kullandı.New York'ta vaka sayısı azalmaya başladıSalgın artışını gösteren grafiğin düşüş eğilimine geçtiğini, vaka sayısının azalmaya başladığını ancak son 24 saatte 778 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cuomo, New York'taki toplam ölüm sayısının ise 10 bin 834'e çıktığını söyledi.New York, Kovid-19 test kiti üretecekNew York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin mayıs ayından itibaren kendi test kitlerini üretmeye başlayacağını ve ilk haftalarda 50 bin test ile başlayıp sayıyı artıracaklarını söyledi.Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 584 bin 73 kişi virüse yakalanırken, 23 bin 709 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.