New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı

ABD'de salgının merkezi haline gelenNew York 162 bin vaka ile İspanya, İtalya ve Almanya 'yı geride bıraktı.

New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 777 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerin 7 bin 844'e çıktığını söyledi.

Hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayılarında azalma olduğuna ancak ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret eden Cuomo, iş yerlerinin şu aşamada açılmayacağını, kısıtlamaları kaldırmaya başlayan ülkelerin de dikkatlice izlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 17 BİN 83'E YÜLSELDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 467 bin 184 kişi Kovid-19'a yakalandı, 17 bin 83 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.