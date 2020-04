New Yorklu Demokrat vekillerden, Kovid-19 dönemindeki cenaze masrafları için fon talebi

Kaynak: AA

NEW ABD Senatosu Azınlık Lideri Charles Schumer ve Milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, Federal Acil Durum Yönetim Ajansından (FEMA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında New York'ta hayatını kaybedenlerin cenaze masrafları için yardım istedi.Amerikan parlamentosunda New York'tan Demokrat Parti'yi temsil eden iki milletvekili Schumer ve Cortez, Kovid-19 salgınının merkezi New York'taki dar gelirli ailelerin çok yüksek olan cenaze masrafları için FEMA yöneticisi Pete Gaynor'a atfen mektup yazdı.Mektupta, bu ailelerin çok yüksek olan cenaze masraflarını ödeyemedikleri belirten milletvekilleri, cenaze işlemleri ve defin masrafları için federal fon çıkarılması gerektiğini vurguladı.Milletvekilleri, bireysel ve Hane Programı (IHP) başvurularının, Afet Durumu Cenaze Yardım Programı kapsamına alınarak onaylanması da talep etti.Schumer ve Cortez mektupta, "Kovid-19 nedeniyle yaşanan trajik ölümlerin sayısı New York'ta artmaya devam ederken işlerini kaybeden bireyler, cenazeleri için ek bir mali yükle karşı karşıya kalıyor." ifadelerine yer verdi."New York'ta bir defin masrafı 11-13 bin dolar arasında"Amerikan televizyon kanallarına da açıklama yapan Temsilciler Meclisi Üyesi Cortez, yıllık geliri 40-50 bin dolar arasında olan ve salgından en çok etkilenen işçi sınıfı için cenaze masraflarının karşılanamaz boyutta bulunduğunu belirtti.Sadece New York'ta bir defin masrafının 11-13 bin dolar olduğunu vurgulayan Cortez, şunları söyledi:"Amerika'nın virüsten en ağır etkilenen bölgesinde, ailelerin bir anda 10, 20, 30 bin dolar ödemek durumunda kaldığını görüyoruz. Yıllık kazançları 40-50 bin dolar olan işçi sınıfı plansız bir defin fonu yüzünden bu sorunu yaşıyor.Kovid-19'dan en çok kayıp verenler, en düşük gelirli kesimlerimiz, siyahi topluluklarımız oldu. En azından bu ailelere sevdiklerini toprağa verirken yardımcı olabiliriz."Virüsün merkezi durumundaki New York'ta Kovid-19'dan en fazla ölüm, Milletvekili Cortez'in seçim bölgesinde kalan ve dar gelirli ailelerin yoğunlukta bulunduğu Queens ve Bronx ilçelerinde yaşanıyor.