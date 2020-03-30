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New Yorklular 2 hafta daha evde kalacak

New York Valisi Andrew Cuomo, korona virüs salgını nedeniyle şehirde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 15 Nisan'a kadar uzatılacağını açıklarken, Rhode Island Valisi Gina Raimonda ise New York'tan gelen herkesi yakın incelemeye alacaklarını duyurdu.

30.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:45
New Yorklular 2 hafta daha evde kalacak
New York Valisi Andrew Cuomo, korona virüs salgını nedeniyle şehirde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 15 Nisan'a kadar uzatılacağını açıklarken, Rhode Island Valisi Gina Raimonda ise New York'tan gelen herkesi yakın incelemeye alacaklarını duyurdu.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Salgının yeni merkez üssü ABD'nin New York şehrinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Yasağının süresinin 15 Nisan tarihine kadar uzatıldığını açıklayan New York Valisi Andrew Cuomo, vatandaşların evde kalmaları gerektiğinin de altını çizdi.
Yasak kapsamında şehirde, spor salonları, kumarhaneler, sinema salonları, berber dükkanları gibi iş yerleri tamamen kapatılırken restoranlar ise sadece yemek dağıtımı yapabilecekleri belirtildi. Şehirdeki alışveriş merkezleri ve kamu eğlence tesislerinin ise çalışma saatlerini yüzde 50 oranında azaltacakları duyuruldu.
Vali Cuomo, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına rağmen bahar partileri düzenleyen gençlere tepki göstermiş, "Bu çok pervasızca ve akılsız bir hareket. Bunu ifade etmeye kelime bile bulamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
NEW YORK'TAN GELENLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
ABD'nin en küçük eyaleti olan Rhode Island Valisi Gina Raimondo ise salgına ilişkin yaptığı açıklamada New York'tan gelen herkesi yakın incelemeye alacaklarını ifade etti. Vali Raimondo, New York'a herhangi bir ulaşım yöntemiyle seyahat eden herkesin Rhode Island'a varışta 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu. Vali uygulamanın, halk sağlığı, kamu güvenliği veya sağlık çalışanları dışında 14 gün içinde New York'ta bulunmuş olan herkes için de geçerli olduğunu bildirdi.
ABD'de korona virüs vaka sayısı 142 bin 735'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 488'e yükseldi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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