New Yorklular, sosyal mesafeyi koruyarak güneşin tadını çıkardı - NEW

Kaynak: AA

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte New Yorklular nehir kenarlarında güneşlenmeye çıktı. Polis ekiplerinin denetlediği bölgede, güneşlenenlerin sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.Bu arada, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.ABD genelinde ise New York, 315 bin 222 vaka ve 24 bin 69 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olarak dikkati çekiyor.