17.07.2019 11:54
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Newcastle United, Bruce'a emanet

Newcastle United, Bruce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlüğe Steve Bruce'u getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlüğe Steve Bruce'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından 58 yaşındaki Bruce ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Futbolculuk kariyerinde 1987-96 yıllarında Manchester United forması giyen İngiliz çalıştırıcı, Sunderland, Aston Villa, Wigan Athletic'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kulüpte görev yaptı.
Benitez yönetimindeki Newcastle United, geçen sezon ligi 45 puanla 13. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Newcastle United FC, Rafael Benitez, Spor

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